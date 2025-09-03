La famiglia Imbarazzi sbarca a Trani: arriva lo show di Mandrake

Domenica 7 settembre, alle 21, in piazza Re Manfredi a Trani, le agenzie Gs 23 Eventi ed Aurora Eventi proporranno lo spettacolo "Imbarazziamoci" dell'eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake. Il poliedrico artista brindisino, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i suoi fumetti, porta sul palcoscenico la famiglia Imbarazzi, dando vita a un mondo irriverente e spassoso. Giuseppe Ninno "Mandrake" è l'unico protagonista dello spettacolo, in cui interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi, dal piccolo Giuseppe (una sorta di personaggio autobiografico) alla signora Maria (sua mamma), da Papà agli amichetti Tony e Sharon, sino ad arrivare alle mamme del "Gruppo mamme". Con la sua abilità di trasformarsi in una serie di personaggi eccentrici e irresistibili, Mandrake cattura il pubblico con situazioni esilaranti e sketch comici."Si tratta della trasposizione teatrale di quello che propongo con i miei video – ha affermato Giuseppe Ninno -. Grazie all'aiuto della tecnologia riusciamo a far dialogare tra loro i soggetti che interpreto e, coinvolgendo il pubblico attraverso domande che vertono su argomenti quali genitorialità e famiglia, riesco a rendere i presenti parte integrante e attiva".Non si tratta di un comune show teatrale, ma di un'esperienza immersiva in cui il pubblico è chiamato a partecipare attivamente, rendendo ogni rappresentazione un evento irripetibile. È suddiviso in tre fasi ognuna delle quali incentrata su una figura rappresentata da Mandrake, il cui personaggio prende spunto proprio da una telefonata tra Giuseppe Ninno e sua madre, oltre dieci anni fa. "Le preoccupazioni di una mamma con un figlio adulto sono le stesse poste dalla donna nei confronti di un adolescente – ha spiegato Ninno -. Ho provato a mettermi nei panni di un bambino di sei anni, riflettendo sul fatto che una mamma possa mettere in imbarazzo il piccolo semplicemente facendo il suo ruolo materno, prendendosi cura di lui".Lo show precedentemente previsto in piazzale Colonna si terrà in Piazza Re Manfredi. La decisione è stata presa a causa della concomitanza di altri eventi nella zona di Piazzale Santa Maria Colonna, che avrebbe potuto generare traffico e difficoltà organizzative. Lo spostamento in Piazza Re Manfredi garantirà a tutti un'esperienza più confortevole e sicura."Stasera che sera" – Piazza Re Manfredi – Trani (Bt) Infoline: 3355798601 Inizio spettacolo: 21.00