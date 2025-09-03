Mandrake - Giuseppe Ninno. <span>Foto Credits </span>
Mandrake - Giuseppe Ninno. Foto Credits
Attualità

La famiglia Imbarazzi sbarca a Trani: arriva lo show di Mandrake

L'irriverente comicità di Giuseppe Ninno, dal web al palco di Piazza Re Manfredi. Appuntamento domenica 7 settembre con uno spettacolo interattivo e spassoso.

Trani - mercoledì 3 settembre 2025 7.15 Comunicato Stampa
Domenica 7 settembre, alle 21, in piazza Re Manfredi a Trani, le agenzie Gs 23 Eventi ed Aurora Eventi proporranno lo spettacolo "Imbarazziamoci" dell'eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake. Il poliedrico artista brindisino, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i suoi fumetti, porta sul palcoscenico la famiglia Imbarazzi, dando vita a un mondo irriverente e spassoso. Giuseppe Ninno "Mandrake" è l'unico protagonista dello spettacolo, in cui interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi, dal piccolo Giuseppe (una sorta di personaggio autobiografico) alla signora Maria (sua mamma), da Papà agli amichetti Tony e Sharon, sino ad arrivare alle mamme del "Gruppo mamme". Con la sua abilità di trasformarsi in una serie di personaggi eccentrici e irresistibili, Mandrake cattura il pubblico con situazioni esilaranti e sketch comici.

"Si tratta della trasposizione teatrale di quello che propongo con i miei video – ha affermato Giuseppe Ninno -. Grazie all'aiuto della tecnologia riusciamo a far dialogare tra loro i soggetti che interpreto e, coinvolgendo il pubblico attraverso domande che vertono su argomenti quali genitorialità e famiglia, riesco a rendere i presenti parte integrante e attiva".
Non si tratta di un comune show teatrale, ma di un'esperienza immersiva in cui il pubblico è chiamato a partecipare attivamente, rendendo ogni rappresentazione un evento irripetibile. È suddiviso in tre fasi ognuna delle quali incentrata su una figura rappresentata da Mandrake, il cui personaggio prende spunto proprio da una telefonata tra Giuseppe Ninno e sua madre, oltre dieci anni fa. "Le preoccupazioni di una mamma con un figlio adulto sono le stesse poste dalla donna nei confronti di un adolescente – ha spiegato Ninno -. Ho provato a mettermi nei panni di un bambino di sei anni, riflettendo sul fatto che una mamma possa mettere in imbarazzo il piccolo semplicemente facendo il suo ruolo materno, prendendosi cura di lui".

Lo show precedentemente previsto in piazzale Colonna si terrà in Piazza Re Manfredi. La decisione è stata presa a causa della concomitanza di altri eventi nella zona di Piazzale Santa Maria Colonna, che avrebbe potuto generare traffico e difficoltà organizzative. Lo spostamento in Piazza Re Manfredi garantirà a tutti un'esperienza più confortevole e sicura.
"Stasera che sera" – Piazza Re Manfredi – Trani (Bt) Infoline: 3355798601 Inizio spettacolo: 21.00
  • Trani Estate 2025
Altri contenuti a tema
Antonio Masullo presenta a Trani "La trilogia del male" Associazioni Antonio Masullo presenta a Trani "La trilogia del male" Un evento di alto profilo culturale per riflettere sulle sfide etiche del nostro tempo.
Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova Eventi e cultura Zaid Ayasa e Anna Gataleta inaugurano heART of Gaza a HUB PortaNova Una mostra che offre uno sguardo autentico sull’infanzia palestinese
"Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione Eventi e cultura "Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione Dal cibo alle danze, la città ha celebrato l’incontro tra culture e identità diverse, dedicandolo al popolo palestinese
HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità" Eventi e cultura HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità" Uno sguardo in bianco e nero su fede, identità e quotidianità attraverso l'obiettivo di Silvia Amicarelli
Grande seguito a Trani per Agostino Picicco Eventi e cultura Grande seguito a Trani per Agostino Picicco La presentazione del libro "Esserci per Esserci" presso lo Sporting Club di Trani a cura dell’associazione “L’Ebanista”
“Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo “Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo Sport disabilità e inclusione al centro del memorial dedicato a Saverio Di Meo, ultras e padre di Savino celebrato presso il centro “Jobel”
Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale Eventi e cultura Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale Appuntamento domani, 27 agosto, alle 19.30 allo Sporting Club con "Essere per Esserci", un saggio critico e propositivo per navigare con consapevolezza il mondo dei social network
FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025 FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025 Raduno Domenica alle ore 11:00 – Piazza Plebiscito (lato pedonale), Trani
Antonio Masullo presenta a Trani "La trilogia del male "
3 settembre 2025 Antonio Masullo presenta a Trani "La trilogia del male"
La Chiesa diocesana in festa: Michele e Francesco Paolo verso il sacerdozio
3 settembre 2025 La Chiesa diocesana in festa: Michele e Francesco Paolo verso il sacerdozio
"Troppo cemento a Trani? ", il M5S lancia il dibattito sull'urbanistica
3 settembre 2025 "Troppo cemento a Trani?", il M5S lancia il dibattito sull'urbanistica
Ultim'ora l'annuncio di Elly Schlein trasforma la Festa dell'Unità di Bisceglie (5-7 settembre) nell'incoronazione ufficiale di Decaro come candidato presidente della Regione Puglia
2 settembre 2025 Ultim'ora l'annuncio di Elly Schlein trasforma la Festa dell'Unità di Bisceglie (5-7 settembre) nell'incoronazione ufficiale di Decaro come candidato presidente della Regione Puglia
Piano di recupero delle liste di attesa: prestazioni serali nelle radiologie
2 settembre 2025 Piano di recupero delle liste di attesa: prestazioni serali nelle radiologie
Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
2 settembre 2025 Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
2 settembre 2025 Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
Cantiere RFI di "via Togliatti " a Trani: segnalato vs. sistemato
2 settembre 2025 Cantiere RFI di "via Togliatti" a Trani: segnalato vs. sistemato
Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione
2 settembre 2025 Momenti di tensione in via Sant’Annibale Maria di Francia: intervento per TSO blocca la circolazione
Nuova Segnaletica sul Lungomare di Trani: Divieti di Sosta e Transito il 4 e 5 Settembre
2 settembre 2025 Nuova Segnaletica sul Lungomare di Trani: Divieti di Sosta e Transito il 4 e 5 Settembre
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.