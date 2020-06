La riapertura dei locali ha riaccesso gli animi delle persone che hanno voglia di divertirsi e ha permesso di respirare una nuova aria di economia, ma oltre a questo ha riportato la corsa al parcheggio (fin sotto il locale).Eh sì, sono tanti gli avventurieri che si lanciano nella ricerca di un parcheggio a pochi passi dal mare e con abile ingegno riescono a crearselo dal nulla, sottraendo spazi non destinati a questo. Le immagini mostrano la folle corsa al parcheggio in Via Statuti Marittimi, fulcro della vita di città e mostrano come nessuno ci sia a far rispettare le regole...si dice "se vuoi nascondere qualcosa, mettila in bella vista".