La gentilezza fiorisce per le strade: il progetto dei bambini del Marsupio incanta Trani
In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, i piccoli alunni portano messaggi di dolcezza tra le vie della città
Trani - giovedì 13 novembre 2025 8.09 Comunicato Stampa
Le voci dei bambini della scuola Il Marsupio sono uscite dalle aule per diffondersi nelle strade della città, portando con sé un messaggio semplice ma potente: la gentilezza può cambiare il mondo, un gesto alla volta.
In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, i piccoli alunni hanno ideato e realizzato un progetto speciale, nato all'interno del percorso di educazione civica e ispirato all'Obiettivo 15 dell'Agenda 2030 – "Vita sulla Terra".
Dopo aver riflettuto sul significato dei gesti gentili, i bambini hanno scritto frasi piene di dolcezza e speranza, le hanno mimate e infine rappresentate su foglie autunnali, raccolte e decorate con colori e fantasia.
Quelle foglie, diventate piccoli messaggeri di bellezza, sono poi state lasciate nelle vie di Trani, pronte a sorprendere chiunque le trovasse lungo il cammino. Un modo semplice ma profondo per ricordare che anche la città può diventare più accogliente se impariamo a guardarci con occhi gentili.
"La nostra iniziativa – racconta la dottoressa Marasciuolo, coordinatrice della scuola – è un vero lavoro di comunità: nasce da un racconto portato in classe dalle insegnanti, cresce attraverso i nostri piccoli e si allarga alle famiglie, fino ad abbracciare tutta la città."
Un progetto che trasforma la gentilezza in un ponte tra scuola e territorio, tra educazione e vita quotidiana. Perché, come insegnano i bambini del Marsupio, basta una foglia e una frase per far fiorire un sorriso
