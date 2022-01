"La luce di Akbar": un romanzo storico tra incanto e meraviglia al Polo museale

Fondazione Seca e Bibliotheca Orientalis oggi, sabato 29 gennaio, alle 17:30, nella sala conferenze del polo museale di Trani" La luce di Akbar. Il romanzo dell'Impero Moghlu di Navid Carucci.Navid Carucci ci apre le porte di un mondo ai molti sconosciuto, l'India Moghul del XVI sec. tra gli esotici incanti dell'immaginario orientale e la riflessione sulla modernità in un altrove spazio-temporale. "La luce di Akbar" dimostra che il romanzo storico italiano è vivo gode di ottima salute.Se aprire un libro significa entrare in un mondo, alcuni libri riescono meglio di altri nell'accompagnarci all'esplorazione di mondi ignorati, sconosciuti o troppo lontani. La luce di Akbar – Il romanzo dell'Impero Moghul di Navid Carucci, pubblicato dalle edizioni La Lepre, riesce benissimo in questo, aprire le porte ad una esperienza narrativa che allarga le conoscenze, le prospettive e allo stesso tempo permette di viaggiare attraverso una storia complessa e allo stesso tempo attenta al sentire umano universale.La presentazione sarà introdotta dal Graziano Urbano, direttore del Polo Museale di Trani; interverrà Attilio Petruccioli, responsabile della Bibliotheca Orientalis. Dialogheranno con l'autore gli architetti Domenico Catania, Alessandro Iacovuzzi e Claudio Rubini.L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "custodiamo la cultura in puglia 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali".L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.