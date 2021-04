Social Video 4 minuti La Madonna Addolorata negli anni

Il culto della B.V. SS Addolorata si ritiene sia iniziato a Trani nel 1200. La processione notturna si svolge nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo. La Madonna trasportata a spalla da confratelli e devoti a piedi nudi, secondo la credenza popolare va in cerca del Figlio visitando molte chiese cittadine per tutta la notte fino a mattina inoltrata. Il silenzio, il buio, le candele, diffondono sensazioni intime, in tanti non riescono a trattenere le lacrime per un momento di rara emozione che si ripete ormai da secoli.Nel video in basso l'omaggio del Polo Museale di Trani.