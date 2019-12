La magia del tango nello chapiteau di Trani sul filo con la "Fiesta Milonghera"

La suggestione è quella della danza sensuale per eccellenza, il tango, con una magia in più: l'atmosfera immaginifica di Trani sul filo, il festival dedicato all'arte del circo contemporaneo, di scena dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, diretto da Carlo Bruni e voluto dalla Città di Trani e dall'Assessorato alle Culture, con il sostegno della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con l'Associazione Delle Arti.Nel fitto cartellone della kermesse, giunta al suo secondo atto, infatti, ci sarà anche la Fiesta milonghera a cura dell'associazione InMovimento, la stessa che fa sognare la città di Trani da sette anni a questa parte con l'organizzazione del Festival internazionale del tango. Sotto lo chapiteau, allestito in piazza Gradenigo (detta Sant'Agostino), lunedì 23 dicembre, dalle ore 20,30, la possibilità per tangheri e non (l'ingresso è gratuito) di ballare sino a mezzanotte, accompagnati dalle sapienti note del Tj Francesco Azzollini.La festa continuerà poi nel nuovo anno, sempre a Trani, per tre giorni consecutivi, dal 3 al 5 gennaio 2020, a Palazzo San Giorgio, con tre appuntamenti dedicati alla gioia di condividere la passione per questo ballo con le lezioni di grandi professionisti come i maestri Valentina Romano e Mariano Palazon, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Giovanna Di Vincenzo e Aoniken Quiroga, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli. Il programma parte da venerdì 3 gennaio alle ore 21,30 con la milonga di benvenuto sulle note di Tj Madia, sabato 4 gennaio si prosegue dalle ore 15,00 alle 20,00 con la milonga della festa con il Tj Unconventional, dalle 21,30 sino a tardi invece è il tempo della milonga di gala con la Tj Fortuna Del Prete. La tre giorni si chiuderà domenica 5 gennaio con un doppio appuntamento con la milonga pomeridiana, dalle ore 15,00 alle 20,00 sulle note di Tj Marquito, e con la milonga della despedita, accompagnata dalle note del Tj Sabino El Gaucho, dalle ore 21,30 sino a notte (Ingressi su prenotazione a pagamento).Per prenotazioni & informazioni:segreteriainformativa@festivaldeltangotrani.itTel: 380.5272776Programma completo su www.festivaldeltangotrani.it e www.tranisulfilo.it.