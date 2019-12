La magia del tango nello chapiteau di Trani sul filo con la "Fiesta Milonghera"

La suggestione è quella della danza sensuale per eccellenza, il tango, con una magia in più: l'atmosfera immaginifica di Tranifilo, il festival dedicato all'arte del circo contemporaneo, di scena dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, diretto da Carlo Bruni e voluto dalla Città di Trani e dall'Assessorato alle Culture, con il sostegno della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con l'Associazione Delle Arti.Nel fitto cartellone della kermesse, giunta al suo secondo atto, infatti, ci sarà anche la, la stessa che fa sognare la città di Trani da sette anni a questa parte con l'organizzazione del Festival internazionale del tango.la possibilità per tangheri e non (l'ingresso è gratuito) di ballare sino a mezzanotte, accompagnati dalle sapienti note del Tj Francesco Azzollini.dedicati alla gioia di condividere la passione per questo ballole lezioni di grandi professionisti come i maestri. Il programma parte daalle ore 21,30 con lasulle note di Tj Madia,si prosegue dalle ore 15,00 alle 20,00 con lacon il Tj Unconventional, dalle 21,30 sino a tardi invece è il tempo dellacon la Tj Fortuna Del Prete.con la, dalle ore 15,00 alle 20,00 sulle note di Tj Marquito, e con la, accompagnata dalle note del Tj Sabino El Gaucho, dalle ore 21,30 sino a notte (Ingressi su prenotazione a pagamento).Per prenotazioni & informazioni:segreteriainformativa@festivaldeltangotrani.itTel: 380.5272776Programma completo su www.festivaldeltangotrani.it