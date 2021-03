La mia prima volta, il nuovo libro dello scrittore tranese Daniele Marrone

Dopo il suo esordio editoriale, nel 2008 con la raccolta di poesie: "L'evoluzione dei sensi", lo scrittore e cantautore tranese Daniele Marrone dieci anni dopo pubblica "Dieci mila ali in un cassetto". In concomitanza con l'uscita del suo primo album di inediti musicali vede la luce il libro "La mia prima volta".Rappresentato dall'associazione tranese Letteral-Mente, Daniele Marrone è conteso da più editori per la sua opera fresca ed innovativa. Insieme all'editor tranese Francesca Corraro, la scelta ricade su Helios Edizioni, una casa editrice NON EAP fresca nel mondo editoriale ma che ha già raccolto grandi successi e soddisfazioni.La Helios Edizioni crede in Daniele e lo pubblica in versione ebook e cartacea già disponibile in oltre 50 store online (tra cui Audibile, IBS, La Feltrinelli, Libreria Universitaria, Mondadori, Unilibro, YouScribe) e nelle librerie indipendenti, per il momento, su ordinazione attraverso il sito della Helios (www.eliosedizioni.it).Si attende l'arrivo delle copie cartacee per poter fornire anche le librerie di Trani.Il libro riporta le testimonianze di tredici persone in merito alla prima esperienza sessuale. I racconti sono espressi sotto forma d'intervista e contengono storie realmente accadute, molte delle quali realizzate tramite social con perfetti sconosciuti che si sono lasciati andare affidandosi completamente all'autore.