La nuova trovata del vandalismo a Trani: ruote forate in pieno centro storico

Non si sa chi sia stato né tantomeno si sa se si riuscirà a risalire tramite le telecamere di videosorveglianza ai colpevoli .



I residenti hanno ovviamente voluto denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.



E mentre gli esercenti le attività commerciali, turistiche, i ristoratori gli albergatori, le guide si fanno in quattro per riuscire a offrire un servizio degno della nostra città ai turisti , ci sono persone che sembra remino contro la possibilità di dare un reale slancio economico attraverso il turismo alla nostra città .





Dopo i fenomeni di vandalismo che hanno visto danneggiare gli arredi urbani della nostra città , le vetrine dei negozianti, dopo l'aumento dei furti delle auto anche ai danni dei visitatori di Trani , adesso c'è un danneggiamento sistematico che ci si augura non diventi una abitudine o almeno sia impedita da un controllo sempre più diffuso, meticoloso e attento anche nelle ore notturne da parte delle forze dell'ordine.

Amara sorpresa non solo per i residenti e i turisti della zona del centro storico a ridosso della cattedrale - nei pressi di un noto albergo - ma di conseguenza per l'intera comunità tranese.Questa mattina infatti sono state trovate forate tutte le ruote di tutte le automobili parcheggiate in fila l'una dietro l'altra ,con meticolosità e precisione si potrebbe dire, senza saltare neanche un veicolo.