La Passione di Cristo nell'arte, dal 6 aprile mostra al Polo Museale di Trani

Dalnella Corte del Polo Museale Diocesano sarà fruibile per tutto il periodo pasquale, con ingresso libero:, una mostra che coniuga arte pittorica e arte sacra.Il(Ignoto, XVII sec.) è la tela che verrà esposta insieme aglidi Maria SS. Addolorata ed alcuniin argento appartenenti all'di Trani.Ad arricchire l'area espositiva, le, splendidi esemplari di manifattura artistica artigianale in cartapesta, argilla e legno, vestite con abiti in stoffa ricamati a filo argento e filo oro custodite sotto preziose campane di vetro.La mostra, ideata dallaè realizzata in sinergia cone sarà possibile visitarla fino al 16 aprile p.v..Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it