La pietra di Trani protagonista su Rainews24 a trent'anni dallo sbarco della Vlora

L'8 agosto 1991 una malandata nave mercantile albanese, la Vlora, carica di ventimila persone in fuga dall'Albania e in cerca di fortuna, sbarca nel porto di Bari. Era la prima volta che la Puglia impattava con l'immigrazione di massa. Una moltitudine di albanesi toccava il nostro suolo in una Europa non ancora pronta.Due anni dopo dallo sbarco di quel bastimento carico di dolori e speranze, segno della Storia che vedeva crollare i regimi di stampo comunista uno dopo l'alto, nel 1993 arrivano in Italia Tano ed Adrian Aga. Da allora si è costruita un'altra storia. Una storia fatta di duro lavoro, impegno e integrazione di cui Trani diventa città di elezione e la sua pietra simbolo di resistenza e resilienza.I due fratelli albanesi fondano a Trani nel 2004 la ditta Naxhi Marmi che svolge attività di lavorazione della pietra. Nasce come una piccolissima azienda artigianale con due dipendenti e oggi è una realtà con macchinari tecnologici all'avanguardia. Attualmente esporta in tutto il mondo la nostra pietra e conta circa trenta dipendenti sia di nazionalità albanese che italiana. A fianco della crescita aziendale dei fratelli Aga in qualità di loro consulente un grande professionista tranese come Giovanni Assi, titolare dello Studio Assi, che li ha saputi seguire nel loro percorso e consigliare per il meglio.Una bella storia di integrazione raccontata ieri mattina su RaiNews24 dalla giornalista Raffaella Cosentino che ha intervistato Tano Aga e il consulente aziendale Assi direttamente da una cava di pietra di Trani.