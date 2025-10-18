Associazioni
La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025
L'impegno condiviso dell'associazione "Il Raggio Verde" e "Orizzonti", in collaborazione con Croce Rossa Italiana e l’Ordine dei Medici della BAT
Trani - sabato 18 ottobre 2025 12.10
Una collaborazione nel segno della solidarietà, un percorso condiviso di salute e di vicinanza alle donne. La prevenzione è fatta anche di ascolto, di coraggio e attenzione nel prendersi cura di sé. È questo lo spirito che ha animato la prima giornata dell'Ottobre Rosa 2025, che si è avviata questa mattina a Trani nell'Ambulatorio San Giuseppe Moscati, nei locali della Parrocchia dello Spirito Santo.
Un appuntamento che ha visto una risposta positiva e partecipe da parte di tante donne, decise a cogliere l'occasione per sottoporsi a visite senologiche e ginecologiche, ecografie e momenti di confronto con specialisti e volontari. Un segnale forte di consapevolezza e fiducia, racchiuso nello slogan che accompagna l'iniziativa: "La prevenzione ti salva".
Ancora una volta, l'associazione tranese "Il Raggio Verde" rinnova il proprio impegno accanto ad altre realtà del territorio – l'associazione "Orizzonti", in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Andria e l'Ordine dei Medici della BAT – per sostenere le donne, soprattutto le più giovani, e non solo. Un impegno che si traduce in presenza concreta e disponibilità generosa nei confronti del prossimo, grazie al coinvolgimento del dottor Francesco Nemore, da anni al fianco delle volontarie dell'associazione "Il Raggio Verde" in queste campagne di sensibilizzazione. «Esprimiamo un sincero ringraziamento per la costanza, la generosità e la vicinanza dimostrata alle donne nel corso delle molte iniziative solidali promosse sul territorio» ha spiegato Lucia Manco dell'associazione "Il Raggio Verde".
Le attività proseguiranno nel pomeriggio di oggi e poi sabato prossimo, 25 ottobre, con nuove sessioni di visite ed ecografie gratuite e momenti di informazione rivolti a diverse fasce d'età. La volontà è quella di estendere in futuro questo progetto attraverso un appuntamento itinerante mensile.
