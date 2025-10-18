La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025

Una collaborazione nel segno della solidarietà, un percorso condiviso di salute e diLa prevenzione è fatta anche di ascolto, di coraggio e attenzione nel prendersi cura di sé. È questo lo spirito che ha animato la prima giornata dell', che si è avviata questa mattina a Trani nell'Ambulatorio San Giuseppe Moscati, nei locali della Parrocchia dello Spirito Santo.Un appuntamento che ha visto una risposta positiva e partecipe da parte di tante donne, decise a cogliere l'occasione per sottoporsi aUn segnale forte di consapevolezza e fiducia, racchiuso nello slogan che accompagna l'iniziativa:Ancora una volta, l'rinnova il proprio impegno accanto ad altre realtà del territorio –in collaborazione con– per sostenere le donne, soprattutto le più giovani, e non solo. Un impegno che si traduce in presenza concreta e disponibilità generosa nei confronti del prossimo, grazie al coinvolgimento del dottor Francesco Nemore, da anni al fianco delle volontarie dell'associazione "Il Raggio Verde" in queste campagne di sensibilizzazione. «Esprimiamo un sincero ringraziamento per la costanza, la generosità e la vicinanza dimostrata alle donne nel corso delle molte iniziative solidali promosse sul territorio» ha spiegato Lucia Manco dell'associazione "Il Raggio Verde".Le attività proseguiranno nel pomeriggio di oggi e poi sabato prossimo, 25 ottobre, con nuove sessioni di visite ed ecografie gratuite e momenti di informazione rivolti a diverse fasce d'età. La volontà è quella di estendere in futuro questo progetto attraverso un