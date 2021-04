La scrittura delle donne, prossima ospite Gaia Manzini

Giovedì 15 aprile, ore 18:30, la libreria Luna di sabbia ospita il terzo appuntamento de "La scrittura delle donne", rassegna di incontri letterari curata dal critico e saggista Vito Santoro. In collegamento da remoto interverrà Gaia Manzini, autrice del romanzo Nessuna parola dice di noi (Bompiani).È la storia della ventiseienne Ada, copywriter presso in un'azienda pubblicitaria milanese. Il lavoro la entusiasma, così come Alessio, l'art director con cui si trova a collaborare. Quando le propongono di andare con lui per un periodo a Seattle, Ada non si tira indietro nonostante questo voglia dire non vedere per un po' la figlia di nove anni Claudia (di cui non ha fatto parola in agenzia). Il fatto è che Ada è diventata madre troppo presto, a diciassette anni, e si è sentita privata di una parte importante della sua giovinezza: la bambina l'ha tirata su insieme ai suoi genitori a Stresa e allontanarsi da lì le dà un certo sollievo.Gaia Manzini vive e lavora a Milano. Ha scritto Nudo di famiglia (Fandango 2009, finalista Premio Chiara), La scomparsa di Lauren Armstrong (Fandango 2012, selezione Premio Strega), Ultima la luce (Mondadori 2017). Ha partecipato alla scrittura del soggetto del film di Nanni Moretti, Mia madre. Collabora con Il Foglio e L'Espresso.Dialoga con Gaia Manzini Vito Santoro. L'incontro sarà trasmesso sula pagina Facebook della Libreria Luna di sabbia e della rivista Lettera zero. Nuova serie, fruibile anche per i non iscritti al social.