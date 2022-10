La scuola Aldo Moro di Trani apre le sue porte alla terze classi delle scuole medie

L'IISS Aldo Moro di Trani apre le sue porte alle terze classi delle scuole medie in vista dell'orientamento in entrata. L'Indirizzo Tecnico Economico dell'Istituto propone quattro laboratori che vertono sulle materie caratterizzanti dei quattro diversi curricula "Amministrazione, Finanza e Marketing", "Turismo", "Relazioni Internazionali" e "Sistemi Informativi Aziendali".Questi i laboratori presentati:​⁃​Impresa Simulata (Economia)​⁃​Il Club delle Lingue (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco)​⁃​Congresso delle Nazioni Unite (Diritto)​⁃​Becoming a Maker (Informatica).Anche l'Indirizzo Alberghiero dell'IISS Aldo Moro è pronto ad accogliere gli studenti e le loro famiglie nel laboratorio "Cucina a 4 mani", rivolto a genitori e figli. Per consentire ai docenti di conoscere al meglio le materie di indirizzo così da guidare i propri studenti a una scelta consapevole, ecco invece il Laboratorio "Dalla Cattedra ai fornelli" per consentire ai docenti. "I laboratori - osserva il dirigente scolastico, prof. Miche Buonvino - rappresentano una simulazione realistica che consente agli studenti di sperimentare le discipline del nostro Istituto, facendo esperienza di una didattica innovativa e coinvolgente che mira all'apprendimento personalizzato ed efficace". È possibile prenotare i Laboratori cliccando a questo link , presente sul sito dell'IISS Aldo Moro e sui social.