La tecnologia a supporto del benessere. Per l’open day di Acqua l’anamnesi gratuita della cute con lo skin test

L'epidermide è la tela su cui si disegna il nostro benessere, è l'organo più esteso del nostro corpo e rappresenta all'incirca il 16% del peso corporeo, riveste e protegge gli altri organi, agisce come termoregolatore e ha la funzione di ricezione di stimoli come il calore, il dolore, la pressione ecc. La pelle è lo specchio dello stato della nostra salute fisica ed emotiva, ma essa cambia nel corso del tempo in base a fattori esterni quali mutamenti climatici, stagioni, inquinamento atmosferico e qualità dell'aria negli ambienti dove viviamo e lavoriamo; cambia reagendo a fattori interni come stili di vita, abitudini alimentari e qualità del riposo.

Oggi abbiamo bisogno di maggiore consapevolezza per fare le scelte più appropriate e prenderci cura della salute del nostro viso e del nostro corpo.

Ognissanti a Trani, luogo che si sposa con il relax e con un'idea di benessere vissuto in maniera slow, affidato alle sapienti menti di Alegra hospitality group, domani, venerdì 2 dicembre, apre le porte di Acqua, il suo centro benessere-Spa, per consentire uno screening personalizzato della pelle. Si potrà accedere dalle ore 9:00 alle 17:00 all'open day per lo skin test gratuito, prenotando al numero 08831750000 (digitando interno 4 per la Spa). L'anamnesi personalizzata consentirà di raccogliere quante più informazioni possibili attraverso la tecnologia di otto ottiche, grazie alle quali si valuteranno le caratteristiche della pelle, oltre che le anomalie, mediante vari parametri come il livello di elasticità della pelle, quantità di sebo, livello di idratazione, profondità delle rughe, l'aggressività delle polveri sottili, ecc…A seconda dei risultati del test, verranno consigliate le strategie di cura più idonee ed efficaci, il trattamento professionale, la frequenza e la skin care routine più adatti per la propria pelle.

Acqua si avvale dell'eccellenza dei prodotti Comfort zone, conscious skin science. Il nuovo partner assicura trattamenti per ogni tipologia di pelle come, ad esempio, lo 'Skin Regimen', antidoto perfetto per combattere i primi segni del tempo e dell'inquinamento, booster specifici e fragranze calmanti che rinvigoriscono mente e corpo oppure la linea bio-rigenerativa 'Sacred Nature' che, grazie alle formulazioni certificate secondo le direttive COSMOS, dona nutrimento, riossigena, tonifica e protegge la pelle del viso. L'open day sarà l'occasione per consigliare anche i nuovi rituali di benessere, come il 'Tranquillity rituale del sonno', un massaggio innovativo che agisce su 3 differenti percorsi sensoriali per un rilassamento profondo che favorisce il sonno e il recupero del jet-lag. La sinergia di oli essenziali, il Tranquillity Sound e le manualità ispirate al massaggio indonesiano Sea Malay e a quello ayurvedico, abbinate all'utilizzo di soffici pennelli, portano ad uno stato di profondo relax e quiete per il corpo e la mente, ideale in caso di stress e difficoltà a dormire, oppure il 'Tranquillity Ritual Riequilibrante', rituale aromaterapico per viso e corpo con manualità connettivali che allenta le contratture muscolari, allevia gli stati di tensione per una piacevolissima e profumatissima esperienza di benessere.

Tante altre sorprese verranno riservate a chi prenota. A seconda della fascia oraria prenotata, la direzione si riserva di tollerare solo 5 minuti di ritardo.

