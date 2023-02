La via d'ingresso del Cpia di Trani si dota di una nuova illuminazione

La sede di Trani del CPIA BAT "Gino Strada", sita presso la scuola secondaria di primo grado "Baldassarre", ha finalmente, su via Treviso, un ingresso dotato di una propria illuminazione idonea ed efficace.Dopo un lungo periodo in cui gli studenti ed il personale scolastico hanno dovuto adattarsi ad una via di accesso che era praticamente al buio, e dunque in precarie in condizioni di sicurezza, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore Lignola, e al fattivo operato dell'arch. De Leonardis, la sede tranese del Centro Provinciale Istruzione Adulti può beneficiare di un'adeguata illuminazione.Il dirigente scolastico Paolo Farina ha dichiarato: «Tutta la comunità scolastica del CPIA BAT "Gino Strada" ringrazia sentitamente il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale per aver risolto un problema già segnalato da tempo. Personalmente, il mio grazie va a chi, una volta assunto l'impegno, lo ha portato a termine in breve tempo e con una soluzione che restituisce decoro e sicurezza ad una pubblica istituzione scolastica».