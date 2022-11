"La violenza: l'ultimo rifugio degli incapaci": lezioni di legalità al "Vecchi"

L'Associazione Nazionale Polizia di Stato - Sezione Provinciale Trani, all'insegna del motto "insieme alla gente per la gente - esserci sempre", presso l'Auditorium della Scuola, tiene un incontro informativo, riservato agli studenti del Liceo Scientifico "Vecchi", sulle molteplici forme di violenza che si manifestano oggi giorno nella nostra società, quali bullismo, cyber bullismo, violenza sulle donne e violenza in genere.Il momento di formazione, a cui parteciperanno tutte le classi quarte, in inserisce tra le numerose attività che, su sollecitazione del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Tannoia, unitamente a tutto il corpo docente, ogni anno vengono presentate agli studenti del Liceo Vecchi, in concomitanza con la Giornata nazionale della Lotta alla violenza sulle donne.Nella consapevolezza dell'importanza di una sensibilizzazione continua dei giovani su temi così delicati, si ringrazia l'Associazione Nazionale Polizia di Stato per la preziosa ed edificante collaborazione formativa a beneficio del Liceo Vecchi.