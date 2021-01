Laboratori e doposcuola, manifestazione d'interesse dal Comune di Trani

Nella sezione degli Avvisi Pubblici è stata pubblicata una manifestazione d'interesse indetta per la definizione di uno o più soggetti, singoli o in rete, appartenenti al privato sociale, per la realizzazione di attività laboratoriali e di doposcuola a favore di minori in stato di disagio.Destinatari delle attività di sostegno didattico extrascolastico e di sostegno educativo per le famiglie sono bambini e ragazzi, italiani e stranieri, senza o con disabilità, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti o legalmente soggiornanti nel territorio del Comune di Trani, che frequenteranno l'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022. Il servizio, sarà rivolto a 70 minori e sarà svolto in 130 giorni per tutto l'anno 2021.Il soggetto erogatore deve assicurare la realizzazione delle seguenti azioni: servizio di doposcuola per i bambini ed i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni; incontri periodici per le famiglie dei bambini e ragazzi che partecipano all'attività; attività di monitoraggio scuola e servizio doposcuola; attività laboratoriali e per il tempo libero; attività di programmazione, verifica e valutazione; dotazione strumentale.Il soggetto realizzatore deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale consistenti nel non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art.80 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. e per i requisiti specifici del servizio di doposcuola: appartenere al privato sociale; avere nello statuto la finalità di promuovere forme di intervento di prevenzione contro il rischio di emarginazione e devianza minorile; avere sede legale nel territorio del Servizio Sociale del Comune di Trani; essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti ai fini della stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione; avere esperienza negli ultimi cinque anni di contratti e convenzioni, volti alla realizzazione di progetti di sostegno didattico rivolto a minori in difficoltà (dropup-out, devianza minorile, disabilità, emigrati); di essere in possesso di struttura autorizzata ai sensi del regolamento della Regione Puglia (R. 4/2007 artt. 103 e 104, art. 52 e ss. mm. ii.) precisando quale struttura corrisponda agli articoli evidenziati.Le offerte potranno essere presentate anche da soggetti organizzati in rete e vanno presentate in carta libera e in forma di autodichiarazione resa ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, entro le ore 12 del giorno 22 gennaio 2021 agli uffici Amministrativi del Servizio Sociale del Comune, esclusivamente a mezzo di posta certificata PEC del Comune di Trani al seguente indirizzo: dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it.