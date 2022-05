Ladri in azione anche durante la Notte della legalità

Ennesimo tentativo di furto di auto, fortunamente non andato a buon fine, durante gli incontri previsti in città In occasione della "notte della legalità.".In via Amedeo, mentre le forze dell'ordine presidiavano i luoghi dove stavano avendo luogo le manifestazioni, gli incontri dei giovani con i magistrati, le esposizioni, hanno agito i ladri che però,dopo aver rotto uno dei vetri dei finestrini, hanno dovuto desistere.