Ladri tentano furto di un camion carico di uva in contrada Santa Chiara

Non si placa la scia di furti di uva da tavola, in questo periodo fortemente richiesta sul mercato. I ladri hanno tentato il tutto di un camion con un carico di uva appena raccolta. Il fatto è avvenuto questa mattina in contrada Santa Chiara intorno alle ore 11: a scoprire la refurtiva nelle campagne tra Trani e Andria le guardie campestri che poi hanno allertato i Carabinieri e quindi è stato possibile recuperare il furgone in tempo. Solamente poche ore fa era stato rinvenuto un secondo carico sempre dalle guardie campestri.