Largo Mario Azzella: a Trani una nuova area dedicata al giornalista e compositore

Giovedì 30 luglio si terrà a Trani la cerimonia d'intitolazione dell'area cittadina antistante il 2° Circolo Didattico Monsignor Petronelli in "Largo Mario Azzella", in onore del giornalista e compositore nato a Trani l'8 giugno del 1928.La cerimonia prevede due momenti. Alle 19.30 è in programma lo scoprimento della targa toponomastica nell'area adiacente la scuola Petronelli. Alle 20.30 la figura di Azzella sarà ricordata a palazzo Beltrani. Nella corte Davide Santorsola è previsto un omaggio caratterizzato da testimonianze, ricordi e dalla proiezione di un documentario dedicato ad un artista e ad un giornalista che, come pochi, ha saputo interpretare il suo tempo ma anche, e soprattutto, guardare al futuro senza mai perdere la consapevolezza e l'orgoglio delle proprie origini.Cenni storici disponibili al