Lavori di messa in sicurezza di alcune plance pubblicitarie "pericolose per la pubblica incolumità"

Una spesa di 3.500 euro per ripristinare alcune "plance" adibite a pubblica affissione: sono stati affidati alla Ditta Evergreen Società Cooperativa Sociale a.r.l., i lavori di messa in sicurezza di alcune plance comunali adibite a pubblica affissione presenti in alcune strade della zona nord della città.Dopo un sopralluogo alle strutture che presentavano problemi di stabilità e pericolo, il dirigente di Ragioneria ha chiesto all'area Lavori Pubblici di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza di alcune plance comunali adibite a pubblica affissione: come si legge nella determina, "in particolare si tratta di n. 2 impianti siti in via Papa Giovanni XXIII all'altezza dei civici n. 66/68 ed n.1 impianto in via Grecia di fronte all'istituto scolastico Liceo Scientifico "Vecchi", poiché risultano pericolose per la pubblica incolumità".Il servizio Area Lavori, dopo la segnalazione finalizzata all'immediato intervento ed all'eliminazione di ogni possibile pericolo, è immediatamente intervenuta considerato che le circostanze rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità della circolazione dei veicoli e dei pedoni e che pertanto si rende va necessaria l'esecuzione di interventi urgenti.Il lavoro di ripristino e messa in sicurezza costerà circa 3.500 euro. Non è escluso che si provveda anche per altre situazioni simili.