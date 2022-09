Lavori sicurezza stradale, si parte da via Andria

Sono cominciati questa mattina i lavori di risistemazione del tratto comunale della Trani-Andria, previsti nel programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle strade pugliesi denominato "Strada per Strada", finanziato dalla Regione Puglia e per il quale la Città di Trani ha beneficiato di un importo complessivo di 1.008.957,03 euro.Operai al lavoro nelle attività di sbancamento del margine stradale all'altezza dello svincolo Trani Nord, dove sarà realizzato un marciapiede in prosecuzione di quelli presenti all'altezza della rotatoria di via Superga. Su quella strada, nel tratto comunale, è prevista l'intera sistemazione della carreggiata con nuovo asfalto.Ai soli fini della viabilità, da oggi e fino al 10 ottobre, dalle ore 6 alle ore 18, è stato istituito il senso unico alternato di marcia per il traffico veicolare dalla rotatoria di via Superga e fino al km. 0,900, secondo necessità e solo ed esclusivamente per il tempo necessario per i lavori di rifacimento della sede stradale.Nel programma di lavori stradali cittadini finanziati da Strada per Strada, oltre via Andria sono previsti anche interventi per nuovi asfalti e marciapiedi su via Falcone, via Borsellino, via Superga, via Cappuccini, via Monte d'Alba, via Papa Giovanni, via Duchessa d'Andria, via Piracci, via Zara, via Malcangi; corso Imbriani; via Bovio, vico Macina, corso Vittorio Emanuele, Via Fusco e corso Cavour.