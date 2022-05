Lavori stradali, interventi in via Montegrappa

Seguiranno via Venezia, via Cilea e via Badoglio ed altre strade

Stanno proseguendo i lavori per nuovi asfalti finanziati con fondi di bilancio comunale (200mila, una parte dei quali destinati anche alla sistemazione dei marciapiedi). I lavori di ripristino delle carreggiate in conglomerato bituminoso sono iniziati in via Montegrappa, strada centrale dove è presente l'Unep (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti) del Tribunale di Trani.Seguirà via Venezia (zona lungomare), Via Cilea e via Badoglio, più altre strade. A fine mese è prevista l'aggiudicazione della gara che darà attuazione al programma regionale "Stradaperstrada" per interventi di manutenzione straordinaria delle strade (stanziamento di 1 milione di euro, elenco strade e cronoprogramma disponibili sul sito tematico regionale, raggiungibile a questo link