Lavoro a maglia, che passione! Sabato una giornata di solidarietà sferruzzando per i bisognosi

Nella "Giornata mondiale del Lavoro a Maglia in pubblico", anche a Trani si potrà lavorare a maglia in compagnia, nella piacevole cornice del parco delle Tufare, unendo la condivisione di una passione a una azione di solidarietà .L'associazione "I Folletti Laboriosi" ,nata a Torino nel 20060 e diffusasi in tante sedi nel territorio italiano tra cui Trani, rivolge infatti la propria attenzione a persone che vivono in stato di disagio economico sociale e fisico.Con la partecipazione di volontarie, che impiegano il loro tempo libero con grande spirito di abnegazione e d'amore, si realizzano manufatti con le antiche arti manuali, quali il ricamo, lavoro a maglia ed uncinetto.Negli anni sono nati dei "Folletti-lab" a Trani, Bari e Foggia, dove le volontarie si incontrano settimanalmente per godere del benessere del lavoro condiviso e per portare avanti progetti solidali per il prossimo ( strutture ospedaliere, in particolare terapie intensive neonatali, neonatologie e oncologie pediatriche e non, centri aiuto alla vita, case di riposo e strutture per persone senza fissa dimora)Obiettivo dell'associazione è promuovere e sensibilizzare all'attenzione verso i più deboli.In linea con l'idea del "WWKiP day".....le volontarie estendono i confini della loro associazione, trascorrendo questa giornata all'aperto e condividendo il lavoro a maglia con tutti coloro che hanno la stessa passione.Chiunque potrà aderire a questa giornata di "benessere e spensieratezza"anche portando con sé una colazione a sacco.