Le bancarelle della festa patronale spostate sul Molo santa Lucia e largo Pastore

Le bancarelle della fiera che accompagna come consuetudine la festa patronale della Città di Trani saranno ubicate, in concomitanza con la festività del Santo Patrono, da piazza Plebiscito all'area del Molo Santa Lucia ed in prosecuzione in largo Don Angelo Pastore per le giornate di sabato 31 luglio, domenica 1 e lunedì 2 agosto.E' quanto stabilito da una disposizione sindacale, scaturita dopo una serie di valutazioni e di incontri su più livelli (in particolare con la Prefettura, l'Arcidiocesi ed i rappresentanti di categoria, quest'ultimi convocati ad un tavolo tecnico dedicato lo scorso 13 luglio).La nuova area individuata sarà delimitata e presidiata negli accessi al fine di controllare la temperatura ed ammettere presenze in numero limitato e necessario al rispetto delle norme anti covid. Preziosa come sempre la collaborazione manifestata all'Amministrazione dai volontari della rete del COC di Protezione Civile. La stessa area sarà dotata di servizi igienici e soggetta a pulizia e sanificazione giornaliera.Il luogo prescelto è assolutamente in grado di contenere i 50 operatori previsti dal regolamento comunale per il commercio su area pubblica, senza operare gravi disagi alla circolazione veicolare e garantendo lo svolgimento della fiera nella maniera più ordinata possibile e nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza da covid 19.Gli spettacoli viaggianti sono stati allocati anche quest'anno in un'area privata sulla statale che collega Trani a Bisceglie. Su indicazione dell'assessore alla viabilità, Alessandra Rondinone, la fascia pedonale della statale è stata messa in sicurezza.Sul sito Istituzionale della Città di Trani è disponibile il programma completo dei solenni festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino, Patrono della Città di Trani e Patrono principale dell'Arcidiocesi.Fra le iniziative del programma, a cura di Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie e Comitato Feste Patronali di Trani, l'ubicazione, da venerdì 30 luglio a domenica 28 agosto, in piazza Quercia di una fontana monumentale luminosa realizzata dalla ditta Faniuolo.E' in fase di allestimento in piazza Libertà la cosiddetta "macchina di San Nicola" che ospiterà l'effigie del Patrono.