"Le differenze sono valore": il messaggio per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia

Si celebra oggi la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Il messaggio dell''assessore alle pari opportunità, Marina Nenna: "Il dibattito acceso sul DDL Zan dimostra come i diritti in questo Paese non siano mai del tutto conquistati e necessitino di essere difesi costantemente.Per questo, questa mattina abbiamo voluto manifestare la vicinanza della Città nei confronti di chi subisce discriminazioni e violenza per motivi fondati sul genere, sul sesso, sul proprio orientamento sessuale e sulla propria identità di genere.La salvaguardia delle diversità è un elemento cruciale per lo sviluppo della società.Perché le differenze sono valore".