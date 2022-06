Le farfalle a maglia dei folletti laboriosi sparse a Trani e dintorni: chi ne trova ancora le pubblichi!

È stato un modo di partecipare a un dolore ma in una festa, per la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia , di amore, solidarietà, passione, condivisione e speriamo anche di contagiosità.



Perché, diciamolo pure, in un' epoca in cui siamo abituati a stare anche a tavola tutti insieme ipnotizzati dagli schermi dei cellulari, il lavoro a maglia consente di essere laboriosi, di costruire qualcosa di bello, ma allo stesso tempo di chiacchierare, stare in compagnia , condividersi, in una parola, una delle più belle di tutte.



Se quando poi la condivisione è animata da uno spirito di collaborazione per i bisognosi, - come nel caso dei Folletti Laboriosi, l'associazione di cui è responsabile regionale Angela Maria Contento ( che si è prodigata anche nella comunicazione per divulgare al meglio nella città la manifestazione in occasione della Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia) - al piacevole si unisce il senso del buono che sta nella solidarietà, nell' aiuto ai più deboli, nel darsi da fare per costruire anche con piccole cose un futuro migliore per la comunità.



Alla giornata di ieri, avvenuta nel parco delle Tufare, avrebbe partecipato volentieri una paladina del knitting come Jiulia Roberts, unendosi ai folletti tranesi e condividendo una giornata fatta di benessere, sorrisi, anzi belle risate, perché a stare insieme in questo modo ci si diverte davvero tanto; ma anche una serie numerosissima di star di Hollywood, da Catherine Zeta Jones a Uma Thurman, da Sarah Jessica Parker a winona Ryder. Perché nei paesi anglosassoni in particolare, oltre che nella nostra vecchia Europa, la passione del lavoro a maglia è veramente diffusissima, anche tra gli uomini: basti pensare che tra gli appassionati figura anche un gladiatore del calibro di Russell Crowe ma anche uomini affascinanti e insospettabili come Antonio Banderas, Brad Pitt, George Clooney!

Intanto le farfalle del folletti tranesi sono state sparse non solo a Trani ma anche nelle città vicine e regalate anche alle persone che si sono avvicinate incuriosendo sì ai folletti sferruzzanti: e l'invito, partito ieri, è quello di ripostare sulla pagina Facebook dell'associazione la farfalla ovunque si sia posata e magari ovunque poi ovunque venga portata, a testimoniare uno spirito che con leggerezza, passione e, come detto all'inizio, tanto amore, sarebbe bello diventasse contagioso.

Una delle coloratissime delicate farfalle realizzate a maglia dalle signore dei Folletti Laboriosi è stata attaccata al cancello della scuola che frequentava la piccola Alessandra, volata in cielo pochi giorni fa ancora non si sa come e perché, quasi a voler accompagnare con l'amore che da anni anima l'associazione questa piccola anima che la Città incredula continua a piangere.