Le musiche di Morricone accendono l’alba di Trani

Social Video 40 secondi Omaggio ad Ennio Morricone

Un'alba straordinaria questa mattina su Trani. Il miracolo quotidiano del sole che nasce dal mare sulla linea est dell orizzonte è stato salutato dalle note immortali di Ennio Morricone, in una performance da brividi ricamata sulle acque calme dell'adriatico dalla incantevole direttrice d'orchestra Federica Fornabaio e dei mucisti tutti dello String quartet & guest, grazie ad una idea e all organizzazione del Salto dell'acciuga e Corte sveva.La bellezza del risveglio della luce e il vibrare del pentagramma nel silenzio della natura hanno destato emozioni difficilmente replicabili, nello scenario unico della baia di Colonna a Trani. Uno spettacolo al quale hanno assistito incantati decine di spettatori, che hanno fermato suoni e immagini nei cellulari, negli occhi e soprattutto nel cuore. Un plauso, sincero, a chi ha ideato questo appuntamento soffuso, a chi ha vibrato con amore e professionalita le note di Morricone, a chi c era, a chi è giunto dal mare sulle tavole sap, a chi ha celebrato la nuova alba del miracolo della luce e della musica nella nostra straordinaria città.