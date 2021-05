Legambiente e Amici del Mare uniti per la pulizia della costa tranese

Legambiente Trani ha reso la nostra città protagonista dell'iniziativa nazionale attraverso l'organizzazione di due grandi clean up, sabato 15 Maggio in zona costa sud, dalle Matinelle alle Conche, e domenica 16 Maggio in zona costa nord retro cimitero, grazie anche alla collaborazione con l'associazione Gli Amici del Mare.Oltre 60 volontari hanno partecipato all'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, e, grazie al contest #CiPiaciUnSacco attivato su Instagram, quest'anno l'iniziativa ha visto l'adesione di moltissimi giovani e giovanissimi appassionati che hanno contribuito a rendere queste giornate divertenti e costruttive.Moltissimi i rifiuti di origine plastica che sono stati ritrovati, la maggior parte contenitori in polistirolo, ma non mancavano all'appello scarpe, bottiglie di vetro, cannucce, accendini, reti di mitili e gomme.Un ringraziamento profondo a tutti i volontari che hanno scelto di unirsi a noi, all'associazione "Gli amici del mare" e agli operatori AMIU che hanno tempestivamente raggiunto il punto di raccolta.Ma non è finita qui! Le attività di Legambiente Trani non si fermano, continuano le attività di monitoraggio del territorio, i clean up e le attività di sensibilizzazione e di plogging (escursioni con raccolta rifiuti). E' possibile, inoltre, seguire Legambiente Trani sui social per restare sempre informati di tutte le iniziative, per parteciparvi e segnalare abbandoni illeciti di rifiuti sul gruppo facebook "Adotta un km".Solo attraverso la costituzione di una rete sarà possibile tutelare l'ambiente e la nostra città.