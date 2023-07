Legambiente e Arkadia tra i protagonisti dello scambio di buone pratiche organizzata dell'Agenzia Italiana per la Gioventù

Quattro giorni di confronto e scambio di idee e buone pratiche volte a sviluppare un approccio ecologico nelle progettazioni locali di contrasto alle diseguaglianze.

Le due organizzazioni tranesi attive nel Corpo Europeo di Solidarietà, hanno portato la propria esperienza di attivismo giovanile finalizzato ad affrontare le sfide locali in ambito sociale e culturale in un'ottica di riduzione del proprio impatto sulla natura, come nel progetto del "Cinemandi Comunità - Porta Nova", in cui, insieme a Oasi2, boaOnda, Libera, Auser e Il nuovo Fantarca, si è scelto di riportare il cinema al centro della città, così da renderlo raggiungibile a piedi, in una prospettiva di una Trani città dei 15 minuti e contemporaneamente rigenerando un importante spazio verde, rimasto in abbandono per troppi anni; o come nel progetto "Le Strade Ritrovate-Trani Social Street", in cui i volontari partendo da un percorso partecipato di analisi dei bisogni di giovani e cittadini, hanno avviato un processo di rigenerazione di spazi abbandonati o degradati attraverso eventi culturali e momenti di aggregazione.

Dopo questa esperienza altamente formativa gli attivisti di Legambiente e Arkadihub sono ancor più desiderosi di accogliere e supportare le nuove generazioni nella realizzazione di idee che possano rendere la nostra città più solidale ed ecologica.

Per chi ha voglia di unirsi a noi o vuole condividere idee e progetti vi aspettiamo i prossimi giovedì dalle ore 19.30, al Caffè Corsaro Trani, per conoscerci e gustare insieme una serata di cinema ed impegno civico.

I rappresentanti di ArkadiHub e Legambiente Trani, sono stati sono stati tra i 25 selezionati a partecipare al seminario nazionale: "La priorità Green nei Progetti di Solidarietà", iniziativa organizzata dall'AgenziaIta liana per la Gioventù, nell'ambito delle Networking Activities del Corpo europeo di solidarietà, tenutasi a Milano, dal 4 al 7 luglio 2023.