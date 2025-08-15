Quercia tagliata
Quercia tagliata
Ambiente

Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire»

Una quercia capitozzata nell’ex villa de Corato riaccende i riflettori sulla necessità di tutelare realmente il patrimonio arboreo pubblico e privato

Trani - venerdì 15 agosto 2025
«Mentre nella città - scrive Cristina Monterisi per Legambiente Trani - si festeggia l'apertura al pubblico del Parco di Giardino Telesio, un vero gioiello di natura urbana che merita di essere custodito e curato con dedizione da tutta la comunità e con l'opportuna attenzione alle preziose specie vegetali custodite e recuperate, nel contempo, purtroppo non si arrestano pratiche che infliggono ferite profonde al nostro patrimonio verde.

Non cessano capitozzature e tagli indiscriminati: non solo per quanto concerne il verde pubblico, ma sempre più spesso tali episodi si verificano anche nei giardini e spazi verdi privati. L'ultimo caso, eclatante, è la devastante capitozzatura – pratica vietata e dannosa – di una maestosa quercia nei giardini dell'ex villa de Corato. Un intervento che, anziché prendersi cura dell'albero e garantire un suo prioritario benessere invece lo condanna a un futuro di sofferenza e instabilità.

Accogliamo con entusiasmo l'approvazione, all'unanimità lo scorso 25 luglio, del Regolamento del verde pubblico e privato, uno strumento atteso da anni che dovrebbe garantire criteri chiari di gestione e tutela. Ora però è doveroso chiedere come, concretamente, cambierà la protezione del nostro verde. Le norme, da sole, non bastano: occorrono controlli, informazione e un impegno condiviso da parte di istituzioni e cittadini ed una immediata moratoria quanto agli interventi nelle aree verdi private.

Il regolamento recepisce anche le disposizioni della Legge Regionale 38/2016 sulla prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, ponendo particolare attenzione allo sfalcio dell'erba e alla gestione dei residui vegetali. Tuttavia, mentre si teorizzano interventi di prevenzione, proprio due giorni fa l'area pubblica di Boccadoro è stata colpita da un vasto incendio che ha bruciato gran parte degli alberi piantati negli ultimi quattro anni da associazioni, famiglie, scuole e volontari.

Le fiamme – alte oltre 10 metri – sono state domate solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Sorprende e amareggia che, nonostante la gravità dell'evento, tutti i numerosi bagnanti presenti, con auto parcheggiate in un'area in cui l'accesso ai mezzi motorizzati è vietato, abbiano dichiarato di non aver visto nè sentito nulla, nonostante l'incendio divampasse a pochi metri da loro.

Questi episodi ci ricordano che il verde urbano non è un bene "di qualcuno": è un patrimonio collettivo, di cui tutti siamo responsabili. Gli alberi, oltre a essere elementi di bellezza, svolgono funzioni vitali per la qualità della vita: migliorano l'aria, attenuano il caldo, proteggono il suolo, ospitano biodiversità e creano spazi di benessere e socialità.

Preservarli significa garantire un futuro più sano e vivibile alla città. Questo richiede una gestione competente e rispettosa, la fine di pratiche dannose come le capitozzature, una manutenzione programmata e l'adozione di comportamenti responsabili da parte di chiunque – amministratori, tecnici, proprietari di aree private e semplici cittadini.

Il verde di Trani non può essere lasciato alla mercé dell'incuria, degli scempi o dell'indifferenza. Proteggerlo è un dovere civico e morale: perché gli alberi, silenziosi custodi della città, parlano di noi e del futuro che vogliamo costruire.

Il regolamento del verde pubblico e privato sarà in grado di cambiare tutto questo solo se istituzioni e cittadini, percependone il profondo contenuto al di là del mero dettato regolamentare, si impegneranno a darne fattiva e consapevole attuazione».
  • Legambiente
Altri contenuti a tema
1 Legambiente Trani: «Siamo bersaglio di fango, ma continuiamo a costruire cambiamento» Legambiente Trani: «Siamo bersaglio di fango, ma continuiamo a costruire cambiamento» L’associazione respinge gli attacchi strumentali e rivendica il proprio impegno per la città
Legambiente, successo per il campo di volontariato estivo con gli studenti Luiss a Trani Associazioni Legambiente, successo per il campo di volontariato estivo con gli studenti Luiss a Trani Una settimana di attività pratiche, laboratori e dibattiti a Trani, dal recupero spiagge alla cucina antispreco, per promuovere l'impegno civico e la creazione di comunità solidali
Campo di Volontariato a Trani di Legambiente: una settimana di sostenibilità, impegno e comunità Associazioni Campo di Volontariato a Trani di Legambiente: una settimana di sostenibilità, impegno e comunità Dal 14 al 20 luglio 2025, la città ospita giovani studenti provenienti dalla LUISS per un’esperienza di formazione
Spiagge e fondali puliti 2025, a Trani ripulito un tratto della costa nord Spiagge e fondali puliti 2025, a Trani ripulito un tratto della costa nord Raccolti oltre 400 kg di rifiuti
Dal 4 al 6 aprile torna la campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e Fondali Puliti" Dal 4 al 6 aprile torna la campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e Fondali Puliti" Volontari in azione per ripulire alcuni tratti di costa
Nuovo albero abbattuto in piazza Gradenigo, Legambiente Trani: «È ora di revisionare il Piano Urbanistico Generale in chiave di sostenibilità» Nuovo albero abbattuto in piazza Gradenigo, Legambiente Trani: «È ora di revisionare il Piano Urbanistico Generale in chiave di sostenibilità» Una piazza piena di vita che rischia di diventare una "lastra di cemento", denuncia l'associazione
Legambiente Trani piantuma nuovi alberi di bagolaro a Boccadoro Associazioni Legambiente Trani piantuma nuovi alberi di bagolaro a Boccadoro Una domenica dal sapore ambientalista in collaborazione con la Fiab Trani e l'Atletica "Tommaso Assi"
Pedonalizzazioe del porto di Trani: soddisfazione di Legambiente Vita di città Pedonalizzazioe del porto di Trani: soddisfazione di Legambiente Il Consiglio Comunale nella seduta del 30 gennaio ha approvato alla unanimità la mozione
Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT
15 agosto 2025 Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT
Filippo Graziani celebra il padre Ivan a Trani con "Ottanta "
15 agosto 2025 Filippo Graziani celebra il padre Ivan a Trani con "Ottanta"
Nuova opportunità di lavoro nel sociale, la Comunità Oasi2 assume operatori notturni
15 agosto 2025 Nuova opportunità di lavoro nel sociale, la Comunità Oasi2 assume operatori notturni
A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani
14 agosto 2025 A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani
1
Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate
14 agosto 2025 Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate
Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza”
14 agosto 2025 Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza”
21
La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo
14 agosto 2025 La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo
La "Settimana Medioevale " un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa
14 agosto 2025 La "Settimana Medioevale" un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa
Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema
14 agosto 2025 Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema
Trani si riappropria del "Supercinema ": acquistato l'immobile per 750 mila euro
14 agosto 2025 Trani si riappropria del "Supercinema": acquistato l'immobile per 750 mila euro
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.