Lima: "Al mare al canalone andateci voi! "

Interviene a gamba tesa dalla sua pagina facebook l'ex consigliere comunale e membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia sulla ipotesi di rendere fruibile per la balneazione il tratto di costa prospiciente il canalone sottostante la Villa Comunale. Riportiamo integralmente il suo intervento e la sua opinione in merito alla questione."Leggendo gli interventi in consiglio comunale pare che l'amministrazione voglia rendere fruibile il tratto di costa prospiciente il "canalone" giù alla villa comunale.In effetti, i tratti gratuitamente fruibili dai cittadini si sono fortemente ridotti.Condivido il ripascimento (ma cosa aspettate ?!) per salvare il muraglione, ma che opportunità ravvedete nel tratto di costa antistante il canale di sfogo?Se si vuole migliorare la costa si mettano in sicurezza le aree già fruibili gratuitamente: penso per esempio al ripristino della scala in pietra retrostante il Monastero di Colonna, penso allo scoglio di Frisio... Penso a Boccadoro, dove non basta l'iniziativa isolata di un privato. Bisognerebbe incentivare in qualche maniera gli altri privati insistenti su quella porzione di territorio della costa nord a convertire il loro core business e quell'area.Ma il "canalone" no... a questo punto attrezzate o date in concessione anche la costa nei pressi del depuratore!".