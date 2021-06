Lima: "Sulla darsena e il porto bisogna investire, non solamente fare cassa"

«Quanto vorrei un porto collegato settimanalmente con le Tremiti, il Salento, la Croazia, l'Albania. Non è impossibile. Basta investire, programmare e stringere accordi o quanto meno dare concretamente seguito ai protocolli che si firmano». A dichiararlo è il membro della direzione nazionale di Fdi, Raimondo Lima.«Oggi se si vuole raggiungere le Tremiti bisogna arrivare sul Gargano oppure arrivare a Termoli. Immaginate se bastasse venire a Trani per imbarcarsi. Immaginate l'indotto, le ricadute commerciali in città e le nuove economie in genere che potrebbero svilupparsi.Sulla darsena e il porto in generale bisogna investire. Non solamente fare cassa. Quanto possono costare 2/3 traghetti al Comune o ad Amet ? Quanto può costare assumere e formare del nuovo personale? In passato qualcuno ci provò (penso al catamarano Trani-Dubrovnik) ma forse non si ha avuto la forza e il coraggio di perseguire su questa strada.Diciamo tutti di amare Trani... ma non basta solamente fotografarla».