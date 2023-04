Lungomare Mongelli ripulito dai rifiuti dall'associazione 3place

Trani, cleanup lampo su lungomare Mongelli: protagonista l'associazione 3Place che anche a Pasquetta ha dedicato qualche minuto al nostro Pianeta.Sono bastati pochissimi minuti, un paio di guanti ed una busta (sempre con noi nelle nostre uscite) per ripulire un piccolo pezzo di spiaggia del Lungomare Mongelli a Trani.Tra i rifiuti raccolti: pezzi di polistirolo (casette di pesce), confezioni preservativi, lattine, pacchetti di sigarette, mascherine, bottigliette di plastica, accendini e buste di patatine.Tutti rifiuti generati dall'uomo e che qui, in questo meraviglioso posto, come in qualunque posto del nostro Pianeta, non dovevano trovarsi. Lasciamo il Pianeta un posto più pulito, un posto migliore, di come lo abbiamo trovato.