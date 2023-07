Maggioranza divisa in Consiglio comunale, Lima: «La sagra dell’incoerenza»

«Più che un consiglio comunale è la sagra dell'incoerenza»: lo sostiene Raimondo Lima, a margine dell'ultimo Consiglio comunale dove un gruppo di consiglieri di maggioranza ha chiesto l'uscita di Solo con Trani futura. «La maggioranza chiede attraverso un documento firmato da quasi tutti i capigruppo, compreso Tommaso Laurora - appena approdato in maggioranza dall'opposizione - , di buttare fuori dalla maggioranza i consiglieri di Solo con Trani perché rei di continue uscite fuori luogo, continue richieste e "ricatti politici", ma soprattutto poiché costoro, nonostante abbiano contributo a far eleggere Bottaro, si sarebbero dichiarati di centrodestra (e non lo sapevano quando li hanno candidati nelle loro fila? Più che di centrodestra li definirei semplicemente opportunisti, nel senso che il loro essere di centrodestra o centrosinistra dipende dai periodi storici…). Quindi, in definitiva chi era all'opposizione fino all'altro ieri chiede di buttare fuori dalla maggioranza chi ha contribuito ad eleggere il sindaco. Insomma la sagra dell'incoerenza, dove il voto e la volontà dei cittadini Tranesi sono stati definitivamente sovvertiti. Volete fare chiarezza ? Alzate il sedere dalla poltrona e ridate la parola ai cittadini».