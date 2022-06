Maltempo, le forti raffiche di vento sradicano un albero in via Gramsci

Le forti raffiche di vento che si stanno abbattendo su Trani in queste ultime ore stanno causando non pochi disagi in città. In via Gramsci un albero è stato sradicato finendo sul marciapiede nei pressi di un complesso residenziale. Stesso discorso in piazza Marinai d'Italia dove un grosso ramo si è staccato finendo al suolo. In entrambi i casi non si registrano fortunatamente danni a cose o persone.