Maltempo, scatta l'allerta arancione per il territorio di Trani

La protezione civile ha diramato un nuovo bollettino meteo per rischio idrogeologico. A partire dalle ore 14.06 l'allerta si è trasformata da gialla (come annunciato precedentemente ) ad arancione relativamente il territorio di Trani.Il rischio è di "moderata probabilità di allagamenti localizzati, fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane, fenomeni di inondazione localizzata in corrispondenza del reticolo secondario ed urbano; probabile innesco di smottamenti localizzati e di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate dimensioni".Livello di criticità rosso, invece, per le vicine Corato ed Andria.