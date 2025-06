Manifestazione a Roma per la Palestina, presente Sinistra italiana Bat

Riconoscere lo stato di Palestina come Stato democratico e sovrano

Promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di tutta l'Unione Europea

Esigere in tutte le sedi internazionali e multilaterali il cessate il fuoco immediato in Palestina, la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas, la fornitura di aiuti umanitari, il rispetto della tregua in Libano e il pieno rispetto del diritto internazionale

Condannare fermamente il piano "Carri di Gedeone", volto a concludere l'annientamento del popolo palestinese a Gaza e intraprendere con urgenza ogni iniziativa utile per la sua immediata interruzione

Sostenere il cosiddetto "Piano arabo" per la ricostruzione e la futura amministrazione di Gaza, condannando qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania

Sospendere immediatamente forniture, autorizzazioni e compravendita di armi con Israele

Sostenere in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale

Esigere la fine dell'occupazione militare illegale dei territori palestinesi in Cisgiordania e l'illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani

Promuovere la sospensione dell'accordo di associazione EU-Israele per le ripetute violazioni del diritto internazionale

Con un pullman speciale e diversi mezzi privati e pubblici, anche Sinistra italiana della Bat si è mobilitata per partecipare alla manifestazione nazionale di sabato a Roma in solidarietà con il popolo palestinese e per fermare il genocidio in atto.Una manifestazione nazionale promossa nazionalmente da Avs, Pd e M5s e da tanti Comitati di solidarietà con Gaza e il popolo palestinese che partirà da Piazza Vittorio per arrivare a Piazza San Giovanni.«Perché lanciare questa manifestazione nazionale? - scrive- Perché, l'esercito israeliano bombarda scuole, ospedali, campi profughi. Perché i bambini uccisi sono oltre 18.000, i civili massacrati più di 60.000. Perchè c'è un genocidio, sotto gli occhi del mondo. Perché il governo Meloni continua a voltarsi dall'altra parte. Nessuna condanna delle responsabilità politiche e militari di Netanyahu. Nessuna sospensione dei rapporti commerciali e militari. Porteremo in piazza la nostra voce e le nostre richieste, come fatto anche dai nostri parlamentari alla Camera e al Senato. Una piattaforma chiara, inscritta nella mozione parlamentare che unitariamente è stata presentata in Parlamento.Ecco alcuni dei punti principali che chiediamo:Faremo sentire la nostra voce anche a Roma perché il genocidio sia fermato, una volta per tutte!».