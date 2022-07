Marco Cassanelli e Deckard al Medimex di Bari

Nick Cave & The Bad Seeds, The Chemical Brothers, Giovanni Truppi, ma anche Beppe Massara Deckard e Marco Cassanelli: nell'ambito degli showcases del Medimex, i tecno musicisti tranesi Marco Cassanelli and Deckard (Deckard è lo pseudonimo di Beppe Massara) con il loro live set elettronico hanno chiuso il festival 2022 che si è tenuto tra Taranto e Bari, atteso appuntamento nel ricco calendario di attività dal vivo, incontri d'autore, scuole di musica, attività professionali, showcase, proiezioni.I due musicisti/produttori tranesi hanno presentato dal vivo il loro nuovo album "Splitted" uscito l'1 luglio scorso su T.a. Rock Records e grazie alla "Programmazione Puglia Sounds Record 2022"con una Operazione finanziata a valere sul POC Puglia 2007-2013 – Azione "Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo", programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, appuntamento di riferimento per il mercato musicale italiano e il grande pubblico di appassionati.A breve Marco Cassanelli and Deckard annunceranno le nuove date del tour autunnale ed entro la fine dell'estate si esibiranno nuovamente in zona Bat dove sarà possibile ascoltare tutto il nuovo repertorio ed alcuni inediti ancora mai registrati su disco. Che sia un preludio ad una tappa tranese del Medimex 2023?Il nuovo album Splitted è disponibile su tutti gli stores on line come Spotify ed Itunes https://open.spotify.com/album/2kES57tkkIKLOPSYQ4nYIr?si=GGNtnJrfR5KV0MUI1KVF_g