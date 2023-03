Martedì filosofici, nel prossimo appuntamento si parlerà di Nietzsche

Continuano i martedì filosofici, con il prof. Gianni De Iuliis, in collaborazione con l'Associazione Arsensum.Gli incontri si effettueranno presso l'Associazione Arsensum. L'ingresso è in via Carrettieri, 25. Lezioni di filosofia aperte a tutta la cittadinanza.«La follia è nei singoli qualcosa di raro, ma nei gruppi, nei partiti, nei popoli, nelle epoche è la regola». Da Al di là del bene e del male.