Martedì torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Trani è convocato a palazzo Palmieri per martedì 7 marzo 2023 alle ore 16 in prima convocazione (seconda fissata per giovedì 9 marzo 2023 alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Trattazione interrogazioni ed interventi preliminari2) Contrarietà allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in zone di mare previsto dal cd. Decreto Energia – mozione presentata dal consigliere Vito Branà3) Approvazione "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della consulta per le pari opportunità e le politiche di genere"4) Modifiche al "Regolamento per l'affidamento e utilizzo palestre scolastiche di proprietà del Comune di Trani", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.20065) Presentazione documento unico di programmazione 2023-20256) Imposta municipale propria (Imu) – Aliquote anno 20237) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1931/2022 del tribunale di Trani in favore di D&D di Mastrodonato Francesco & C. sas.