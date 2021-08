Massimo Ranieri a Trani: un entusiasmo travolgente tra artista, pubblico e la grande bellezza del Duomo

"Se bruciasse la città" , ha cantato -tra i suoi cavalli di battaglia, ormai classici senza tempo- Massimo Ranieri: nessun incendio ma di certo Massimo Ranieri ha infiammato i cuori di tutto il pubblico presente ieri sera in piazza Duomo a Trani.L'emozione di un'estate di concerti dopo lo stop del lockdown è stata dichiarata dallo stesso Ranieri: e ieri sera questa emozione è stata amplificata dalla possibilità di esibirsi in un contesto magnifico come quello di Trani. In pubblico variegato composto anche da giovanissimi oltre, come ora nelle previsioni, dai testimoni della strepitosa carriera di Massimo Ranieri, di certo uno degli artisti più versatili eh talentuosi l'Italia.Attore di cinema, teatro, cantante da milioni di dischi, showman televisivo e in spettacoli e concerti dal vivo, Massimo Ranieri da decenni continua a fare il tutto esaurito e a sorprendere per energia e capacità di reinventarsi pur rimanendo fedele alla sua immagine di giovane "soldato innamorato" che cantava "ohi vita ohi vita mia".Sul palcoscenico Massimo Ranieri anche a Trani è stata una esplosione continua di arte, talento, simbiosi con il pubblico e con il cielo stellato, volta magica di una serata fresca ma riscaldata da una coralità e da un entusiasmo travolgente.Lo spettacolo "Sogno e son desto" a Trani è stato realizzato grazie alla organizzazione del GR show di Michele Garofalo con la direzione artistica di Gino Russo, la collaborazione dell'associazione "tanto pe' cantà" e la comunicazione a cura di Lele Sgherza.