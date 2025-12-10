Radio Norba - Marco Montrone. <span>Foto credits</span>
Attualità

Mediaset acquisisce Radio Norba, consolidando la leadership nel mercato radiofonico

L’emittente pugliese entra nel gruppo che detiene quasi il 43% degli ascolti radiofonici

Trani - mercoledì 10 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il gruppo Mediaset ha acquisito Radio Norba, segnando un'importante operazione che non è solo economica, ma strategica. La radio storica del Sud Italia, con sede a Conversano e da sempre orgogliosa del suo slogan "La radio del Sud", entra ufficialmente a far parte di RadioMediaset, il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con una quota pari al 42,9% nel giorno medio.

RadioMediaset, che già include emittenti come Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio, consolida così la propria posizione, estendendo la sua presenza nel Mezzogiorno, dove Radio Norba gode di un forte radicamento e un ampio seguito. L'operazione prevede il passaggio del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali di grande richiamo, come Battiti Live, appuntamento che ha ormai varcato i confini della Puglia per diventare un evento di rilevanza nazionale.

Marco Montrone, figura chiave di Radio Norba, continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato, mantenendo una stretta collaborazione con Mediaset e garantendo la continuità editoriale. Il presidente di Radio Norba, nel suo messaggio di gratitudine su Instagram, ha ringraziato la sua famiglia, i suoi collaboratori e la famiglia Mediaset per l'opportunità di entrare in un gruppo con cui condivide valori di serietà e passione per il lavoro.

Con questa acquisizione, Mediaset non solo amplia il proprio portafoglio di emittenti, ma rafforza anche la propria strategia crossmediale, puntando a creare un ecosistema integrato tra radio, televisione ed eventi dal vivo. Un ulteriore passo per consolidare il ruolo di leader nel panorama radiofonico e per offrire nuove opportunità editoriali e commerciali nel Sud Italia, dove Radio Norba ha sempre giocato un ruolo da protagonista.

Il futuro di RadioMediaset si prospetta ancora più solido grazie a questo nuovo ingresso, che arricchisce il gruppo con un marchio dal forte radicamento territoriale e una lunga esperienza nella produzione di contenuti di qualità.
