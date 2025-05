"Mercatino solidale": domani dalle 17,30 la creatività sartoriale incontra la solidarietà a Trani

APS Puglia Senza Ostacoli, con il patrocinio del Comune di Trani, organizza per sabato 17 maggio 2025 il "Mercatino Solidale", una giornata speciale dedicata alla creatività femminile, all'artigianato sartoriale e alla solidarietà concreta. L'appuntamento è in via Forges Davanzati, nel cuore della Città, dalle ore 17:00 alle 20:00.L'evento nasce come momento conclusivo del corso di formazione in Tecniche di Sartoria, finanziato e svolto a Trani nel 2025, che ha coinvolto un gruppo di donne disoccupate. Le partecipanti esporranno e metteranno in vendita i manufatti realizzati a mano durante il percorso formativo, tutti ispirati al tema del mare: borse, pochette, teli, accessori e creazioni uniche confezionate con passione e competenza.Tutto il ricavato sarà devoluto all'Associazione "Il Pineto" di Trani, centro socio educativo che assiste ragazzi con disabilità, in piena coerenza con la missione sociale dell'iniziativa."Il Mercatino solidale è molto più di una semplice esposizione: è un gesto di restituzione alla comunità, un esempio concreto di come la formazione possa trasformarsi in opportunità, partecipazione e impatto positivo," spiega Vincenzo Giannelli, Direttore dell'associazione promotrice.L'evento è aperto al pubblico e gratuito. È invitata a partecipare tutta la cittadinanza, le scuole, le associazioni e gli operatori del territorio.________________________________________Per info e aggiornamenti:Email: info@pugliasenzaostacoli.itFacebook/Instagram: @pugliasenzaostacoliLuogo: via Forges Davanzati – Trani (BT)Orario: 17:00 – 20:00Data: Lunedì 17 maggio 2025________________________________________Un progetto di APS Puglia Senza Ostacoli con il patrocinio del Comune di Trani.