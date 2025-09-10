Metropolis Group
Metropolis Group
Speciale

Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”

Un nuovo presidio di cura, dignità e amore per gli anziani

Trani - mercoledì 10 settembre 2025 13.44 Sponsorizzato
È con grande emozione e profondo senso di responsabilità che annunciamo l'apertura ufficiale della nuova Residenza Sociale Assistenziale "Madonna del Rosario" a Terlizzi, firmata Metropolis Group, ormai riconosciuto punto di riferimento nel settore assistenziale , sanitario e socio-sanitario in tutta la Regione Puglia.

"Questa nuova realtà, ci consente di essere ancora più vicini ai bisogni del territorio, in particolare, alle persone più fragili e alle loro famiglie – dichiara con commozione il Presidente Dott. Luigi Paparella.
"Con orgoglio, sacrificio e passione, ci impegniamo ogni giorno per offrire non solo assistenza, ma soprattutto cura e dignità agli anziani che ci vengono affidati."

La RSA "Madonna del Rosario" nasce per dare risposte concrete a una comunità che chiede attenzione, presenza e servizi di qualità. Un ambiente protesico propedeutico a compensare deficit cognitivi e funzionali ,che avvalendosi di un'equipe multidisciplinare ,di specialisti sanitari e della riabilitazione si fa garante della sicurezza dell'ospite e del recupero delle abilità residuali .
L'obiettivo è ,non solo quello di Assistere l'anziano dal punto di vista sanitario ,supportando altresì la sua famiglia, ma di migliorare la qualità della sua vita consentendogli di essere ancora "soggetto attivo" e parte integrante del tessuto sociale.
A tal proposito saranno dunque proposti laboratori ed attività occupazionali sia a cura di esperti sia in concerto con le associazioni di volontariato che da sempre collaborano con la rete Metropolis.
Un ambiente sicuro ed accogliente nell'ambito di una suggestiva dimora storica e sacra, ove da sempre hanno regnato solo spiritualità , pace e fede regalando momenti di tranquillità interiore e raccoglimento .

Una struttura che oggi si riserva di portare avanti i medesimi principi spirituali nell'ambito di un contesto socio sanitario attrezzato per l'accoglienza e la presa in carico dell'Anziano.

Il progetto prende vita mutuando la brillante esperienza del gruppo Metropolis anche nell'ambito geriatrico e in risposta al sempre più emergente fabbisogno di assistenza da parte delle famiglie.
Si rifà alla mission e ai valori che da oltre 25 anni caratterizzano il gruppo Metropolis e alla visione del fondatore di Metropolis, il Dott. Michele Paparella, che ha creduto in un progetto di Assistenza capace di coniugare competenza, empatia e umanità.
Principi cardine ben condivisi dal presidente Luigi Paparella che con perseveranza ha continuato la medesima Mission consentendo al gruppo Metropolis una crescita esponenziale senza mai trascurare taluni principi.
Papa Francesco avrebbe detto:
"Un popolo che non si prende cura dei bambini e degli anziani è un popolo in declino"
Una memorabile citazione fonte ispiratrice della mission nei progetti di aiuto del gruppo Metropolis.

Invitiamo con piacere tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà venerdì 12 settembre alle ore 18:00 presso la nuova struttura.
Sarà un momento di festa, condivisione e vicinanza, aperto a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino questa nuova realtà al servizio della comunità.
WhatsApp Image at
  • Solidarietà
Altri contenuti a tema
Una serata di beneficienza per Unitalsi con lotteria e primo premio: un viaggio a Lourdes Solidarietà Una serata di beneficienza per Unitalsi con lotteria e primo premio: un viaggio a Lourdes L'appuntamento domenica sera in villa comunale
Caffè Corsaro celebra quattro anni di inclusione e festa Solidarietà Caffè Corsaro celebra quattro anni di inclusione e festa Venerdì 18 luglio una serata tra musica, birra e solidarietà
Presentato ufficialmente il gruppo promotore Anffas Trani Associazioni Presentato ufficialmente il gruppo promotore Anffas Trani L'associazione da sempre impegnata nella tutela dei diritti e nella promozione dell’inclusione
Contestolab, giunto a conclusione il progetto "Acquatica... mente ginnici" Attualità Contestolab, giunto a conclusione il progetto "Acquatica... mente ginnici" Rivolto a ragazzi autistici, vincitore del premio Orizzonti Solidali
Primo Memorial “Guido Melega”: l’evento ospitato dallo Sporting Club di Trani Associazioni Primo Memorial “Guido Melega”: l’evento ospitato dallo Sporting Club di Trani L’evento solidale ha visto una grande partecipazione e il ricavato è stato donato all’Unicef BAT
"Mercatino solidale": sabato dalle 17,30 la creatività sartoriale incontra la solidarietà a Trani Solidarietà "Mercatino solidale": sabato dalle 17,30 la creatività sartoriale incontra la solidarietà a Trani Un evento all’insegna dell’inclusione e dell’artigianato organizzato in via Davanzati da "Puglia Senza ostacoli"
Da Trani al Kenya: Angelica c’è, non è andata via ed il suo sogno continua Associazioni Da Trani al Kenya: Angelica c’è, non è andata via ed il suo sogno continua Il progetto associativo “Il sogno di Angelica” si concretizza e si fa dono
Festa di Carnevale per la solidarietà all'ex Ospedaletto (Evento gratuito ad ingresso libero) Solidarietà Festa di Carnevale per la solidarietà all'ex Ospedaletto (Evento gratuito ad ingresso libero) Organizzato da Angeli del Soccorso, Caffè Corsaro ed Altemura: domenica 23 febbraio dalle ore 10.00
Piazza Re Manfredi, il Comune rassicura il Tribunale: "La pedonalizzazione non partirà senza i nuovi parcheggi "
10 settembre 2025 Piazza Re Manfredi, il Comune rassicura il Tribunale: "La pedonalizzazione non partirà senza i nuovi parcheggi"
Il Supercinema torna alla città di Trani: un pezzo di storia verso un futuro pubblico
10 settembre 2025 Il Supercinema torna alla città di Trani: un pezzo di storia verso un futuro pubblico
Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro
10 settembre 2025 Trani: alberi abbattuti su proprietà privata, all'incrocio via I Capirro
Rotary Trani premia le eccellenze del territorio
10 settembre 2025 Rotary Trani premia le eccellenze del territorio
SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili
10 settembre 2025 SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili
Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani
10 settembre 2025 Giornata Europea della Cultura Ebraica a Trani
Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi
10 settembre 2025 Torna Super Trani, la fiera dei fumetti e dei giochi
Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani
10 settembre 2025 Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani
1
Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute " ed audizione alla ASL BT
9 settembre 2025 Azione Trani: protocollate richieste per il "Garante Comunale della Salute" ed audizione alla ASL BT
Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
9 settembre 2025 Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.