Mezzo perde liquido in via Barletta, intervento dell'Amiu per ripulire l'asfalto

Disagi alla circolazione questa mattina poco dopo le ore 11 in via Barletta, in prossimità della nuova rotonda all'incrocio con via Papa Giovanni, a causa del versamento sull'asfalto di un non meglio precisato liquido, verosimilmente gasolio, da parte di un mezzo. Sul posto sono dovuti intervenuti alcuni mezzi dell'Amiu per ripulire la strada scivolosa e pertanto pericolosa per gli automobilisti e una pattuglia della Polizia locale per regolamentare il traffico.La circolazione ha subito alcuni disagi e rallentamenti per consentire le operazioni di pulizia per poi essere ripristinata.