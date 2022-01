Minacce e offese a Fabrizio Ferrante: a giudizio una coppia di coniugi tranesi

"Imbroglione, bastardo, figlio di…, ti faccio vedere io, ti spacco la faccia": era il mese di aprile 2020, in pieno lock down da inizio pandemia, quando una coppia di coniugi tranesi di 54 e 49 anni, protestando nell'androne di Palazzo di Città per presunti ritardi nella attribuzione del contributo del "fitto casa", inveivano in maniera pesante contro l'allora Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ferrante.Non solo parole "grosse": l'uomo aveva tentato anche di aggredire fisicamente il Ferrante, fermandosi solo grazie all'intervento delle Guardie giurate: a seguito della denuncia nei confronti dei due individui, a conclusione delle indagini preliminari il Pm dott. Achille Bianchi ha rinviato a giudizio due coniugi per concorso in oltraggio a pubblico ufficiale, disponendo la citazione diretta davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Trani il 22 luglio prossimo.