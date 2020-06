Minaccia di lanciarsi dal balcone della sua abitazione, tensione in via Giovanni Bovio

Si stanno vivendo attimi di tensione in via Giovanni Bovio dove un uomo minaccia di lanciarsi dal balcone della sua abitazione. La via si è popolata in breve tempo di cittadini che si sono riversati in strada e hanno subito allertato i soccorsi.Sul posto sono giunti Polizia di Stato, 118 e due mezzi del Vigili del Fuoco. Le operazioni sono ancora in via di svolgimento.L'uomo è stato recuperato dalle forze dell'ordine. Prima del salvataggio, l'uomo ha lanciato dal balcone oggetti e mobilia. Restano sconosciuti i motivi dietro il folle gesto dell'uomo.