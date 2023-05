Minorenne aggredito da un gruppo di bulle alla stazione di Trani

Ancora un episodio di violenza, questa volta a danno di un ragazzo minorenne, è avvenuto ieri sera intorno alle ore 23. Il giovane si trovava alla stazione di Trani dove avrebbe preso un treno per Barletta per fare rientro a casa. All'improvviso è stato raggiunto da un gruppo di cinque ragazzine, tutte tra i 15 e i 16 anni, che lo avrebbero accusato di averle urtate con la bicicletta al suo passaggio. Le bulle hanno poi preso ad insultarlo e spintonarlo fino a minacciarlo di spingerlo sui binari. Alcuni pendolari, alla visione della scena, hanno iniziato dapprima ad urlare e poi si sono avvicinati per tentare di fermarle allorché il gruppo avrebbe velocemente abbandonato la stazione facendo perdere le proprie tracce. Fondamentali per risalire all'identità delle giovani potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione.